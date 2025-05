David annuncia il suo addio al Lille | Ogni storia ha un inizio e una fine Sarebbe vicino l’accordo con il Napoli Pedullà

Jonathan David ha ufficializzato il suo addio al Lille con un emozionante video su Instagram, sottolineando che ogni storia ha un inizio e una fine. Il Napoli sarebbe in procinto di chiudere un accordo con lui, secondo le rivelazioni di Pedullà. L'attaccante canadese potrebbe così intraprendere una nuova avventura in Serie A.

Con un emozionante video pubblicato sul proprio profilo Instagram, Jonathan David ha ufficializzato il suo addio al Lille. Il Napoli è sulle sue tracce. Leggi anche: Napoli spinge per David. A centrocampo, proposto un quinquennale a 2,5 milioni a Florentino del Benfica David: «Ogni storia ha un inizio e una fine». Ogni storia ha un inizio e una fine. Volevo dirvi personalmente che, dopo così tanti anni al club, è ora di salutarvi. Ho trascorso cinque stagioni meravigliose qui, so che non è sempre stato facile, ma spero che con i miei gol e le mie esultanze sia riuscito a portarvi un po’ di gioia. In particolare il campionato francese e anche la Supercoppa e credo che con questi due trofei insieme, abbiamo portato molta gioia e piacere. Vorrei ringraziare tutti i miei compagni di squadra, tutti gli allenatori, lo staff, il team tecnico e medico, i dirigenti, tutti quelli che ho incontrato e con cui ho trascorso mesi al club. 🔗Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - David annuncia il suo addio al Lille: «Ogni storia ha un inizio e una fine». Sarebbe vicino l’accordo con il Napoli (Pedullà)

