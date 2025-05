D’Avanzo passa al gruppo SiAmo Avellino | Spero di poter contribuire a sostenere l’azione di governo della città

Il consigliere comunale Guido D’Avanzo ha ufficializzato il suo passaggio al gruppo consiliare “SiAmo Avellino”, dopo aver miltato nella squadra di “Davvero”. Con la sua esperienza e competenza, D’Avanzo mira a sostenere l’azione di governo della città sotto la guida del sindaco Laura Nargi, contribuendo attivamente al miglioramento della comunità avellinese.

