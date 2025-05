Dario Moccia ed Agnese Innocente ospiti del Liceo Russoli

Il Liceo Russoli di Pisa è orgoglioso di annunciare un evento speciale: il 16 maggio, dalle 11:30 alle 13:05, ospiterà l'illustratrice Agnese Innocente e lo streamer Dario Moccia, ex-studente della scuola. Un incontro imperdibile per le studentesse e gli studenti, nel suggestivo cortile di Via San Frediano, 13.

Pisa, 14 maggio – Il giorno venerdì 16 Maggio il Liceo Russoli ospiterà presso la sede di Via San Frediano, 13 a Pisa l'illustratrice Agnese Innocente e lo streamer ed ex-studente Dario Moccia. Dalle ore 11:30 alle ore 13:05 nel cortile della scuola si terrà l’attesissimo incontro tra le studentesse e gli studenti con Dario e Agnese. Con Agnese si discuterà della situazione dell'illustrazione e della graphic novel, delle opportunità lavorative e dei percorsi possibili per campare di disegno e di idee disegnate. Con Dario, invece, il tema dell'incontro sarà la presentazione di Tomodachi Press, casa editrice da lui fondata e diretta che si occupa di fumetti, giochi da tavolo, libri illustrati e carte da gioco, per capire se e quanto la nuova attività del Moccia possa offrire possibilità per i nuovi artisti. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dario Moccia ed Agnese Innocente ospiti del Liceo Russoli

Se ne parla anche su altri siti

Dario Moccia ed Agnese Innocente ospiti del Liceo Russoli

Segnala lanazione.it: Le studentesse e gli studenti interessati devono far pervenire, entro il 15 maggio, il proprio nome al Coordinatore di classe.

Cuphead: la Tomodachi Press di Dario Moccia lancia le carte da collezione

Da msn.com: Dopo aver annunciato qualche settimana fa il lancio della Tomodachi Press, Dario Moccia, attraverso l'account della sua casa editrice, ha rivelato il suo primo progetto. Si tratta di una ...

Filmedia Digital e Dario Moccia insieme per un progetto su Twitch a favore di Airc

Segnala engage.it: Il 27 e 28 giugno è andata in onda sul canale Twitch dello streamer Dario Moccia, una maratona di 24 ore per raccogliere ... Ringraziamo Dario per il suo impegno ed Airc che ha creduto fin da subito a ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Molfetta: Dario De Gennaro ucciso dall'amico dopo una lite

Un tragico evento ha sconvolto la comunità di Molfetta, in Puglia, dove un giovane di 29 anni ha confessato di aver ucciso a coltellate un amico 23enne, Dario De Gennaro, a seguito di una lite avvenuta nella sua abitazione.