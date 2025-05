Dario Antonini morto in un incidente stradale con la sua moto

Dario Antonini, un uomo di 48 anni, ha tragicamente perso la vita in un incidente stradale avvenuto martedì 13 maggio a Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea. La vittima era in sella alla sua moto quando si è scontrato violentemente con un'auto, non dando scampo al centauro. Una perdita inattesa che ha sconvolto la comunità locale.

Incidente ad Ardea, Dario Antonini muore a 48 anni in uno scontro tra la sua moto e un’auto

Dario Antonini è morto in un incidente stradale ad Ardea: schianto tra moto e auto a Tor San Lorenzo

Incidente a Tor San Lorenzo: scontro tra auto e moto, morto 48enne

