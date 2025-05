Daria Bignardi | L’angoscia per Gaza la speranza di un risveglio

Il Cinema Anteo di Milano ospita un incontro con Daria Bignardi, che affronta l'angoscia per la situazione a Gaza e la speranza di un risveglio collettivo. Mentre scorrono spezzoni del film "No Other Land", si intrecciano emozioni profonde, invitando a riflettere sulla realtà contemporanea e sull’importanza di una maggiore consapevolezza.

Un incontro al Cinema Anteo di Milano, mentre passavano spezzoni del film No Other Land, da un lato riaccende l'angoscia per quello che sta succedendo davanti ai nostri occhi, dall'altro la speranza di un risveglio delle coscienze

