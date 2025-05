Darfo accoltellarono 19enne in piazza durante la festa del patrono | due ventenni arrestati per tentato omicidio

Un drammatico episodio ha scosso Darfo, dove un 19enne nordafricano è stato accoltellato in piazza durante i festeggiamenti per San Faustino. Due ventenni sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio, mentre la vittima, ferita gravemente, è riuscita a salvarsi. La comunità si interroga su questo violento fatto avvenuto in una serata di festa.

Darfo (Brescia), 14 maggio 2025 – La sera dello scorso 15 febbraio al termine dei festeggiamenti per il patrono San Faustino un 19enne nordafricano era stato accoltellato in pieno centro, in piazza Mercato. Per miracolo si è salvato. A distanza di quasi due mesi dai fatti i presunti aggressori sono stati identificati e arrestati dai carabinieri della Compagnia di Breno: si tratta di un ventenne e di un ventiseienne connazionali, già noti alle forze dell'ordine. Cos’è successo . Stando alla ricostruzione accusatoria i giovani per questioni di droga avrebbero innescato una lite con la vittima, poi colpita al costato – il polmone è stato solo sfiorato dalla lama – e a un gamba. Ora sono in carcere per tentato omicidio. Nell'ambito della medesima operazione i militari hanno denunciato per spaccio altri due ragazzi: un ventenne e un venticinquenne orginari della Tunisia, trovati in possesso di circa undici grammi di cocaina. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Darfo, accoltellarono 19enne in piazza durante la festa del patrono: due ventenni arrestati per tentato omicidio

