Daredevil | Born Again | Confermato il ritorno Krysten Ritter come Jessica Jones

Daredevil: Born Again si prepara a stupire i fan con il ritorno di Krysten Ritter nei panni di Jessica Jones. La stagione 2, in produzione mentre la prima si avvicina al debutto, promette di riunire Matt Murdock con uno dei suoi alleati più amati. Preparatevi a un grande spettacolo su Disney+ nel 2025!

Daredevil: Born Again 2 riunirà Matt Murdock con uno dei suoi alleati più amati, Jessica Jones. Daredevil: Born Again è uno dei più grandi spettacoli di Disney+ del 2025 e lo streamer non ha perso tempo a sviluppare una stagione 2 poiché le riprese sono iniziate durante la corsa della prima stagione. Lo spettacolo è stato un grande ritorno al lato dell’universo Marvel di Matt Murdock, che è molto più radicato delle storie raccontate sul grande schermo. Tuttavia, i fan erano ansiosi di vedere se altri eroi o personaggi degli altri spettacoli Marvel Netflix avrebbero fatto il salto al MCU. The Punisher è passato bene e avrà la sua presentazione speciale Disney+, ma non è l’unico a venire. Dopo molte speculazioni, Jessica Jones sarà in Daredevil: Born Again 2 con Krysten Ritter che riprende il ruolo. 🔗Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Daredevil: Born Again : Confermato il ritorno Krysten Ritter come Jessica Jones

Cosa riportano altre fonti

L’attrice Krysten Ritter riprende i panni di Jessica Jones in occasione della stagione 2 di Daredevil Born Again

ciakgeneration.it scrive: L'attrice Krysten Ritter riprende i panni di Jessica Jones in occasione della stagione 2 di Daredevil Born Again ...

Daredevil: Born Again, la data di uscita della seconda stagione confermata dalla Marvel

Come scrive msn.com: Con le riprese della seconda stagione già in corso, lo showrunner Dario Scardapane ha confermato che la seconda stagione di Daredevil: Born Again debutterà a marzo 2026 su Disney+. La seconda ...

Daredevil – Rinascita, Krysten Ritter tornerà nel ruolo di Jessica Jones nella seconda stagione

Secondo ciakmagazine.it: Krysten Ritter tornerà ufficialmente nei panni di Jessica Jones nella seconda stagione di Daredevil: Born Again. L'annuncio è stato fatto durante la ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Marvel annuncia le date di uscita per Agatha: All Along, Daredevil: Born Again e Ironheart

Marvel Studios ha confermato le date di uscita per tre delle sue serie televisive più attese: "Agatha: All Along", "Daredevil: Born Again" e "Ironheart".