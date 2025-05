Danni e assalti vicino alle abitazioni il lupo declassato da strettamente protetto a protetto

Coldiretti Rimini esprime soddisfazione per la recente decisione di declassare il grado di protezione del lupo da "Strettamente Protetto" a "Protetto", in vigore dal 7 marzo 2025. Questa modifica rappresenta un importante passo avanti nella gestione del lupo, in risposta ai danni e agli assalti registrati nelle abitazioni circostanti.

