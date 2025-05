Dan Peterson racconta la sua Olimpia

Dan Peterson, icona del basket italiano, racconta la sua esperienza olimpica e la passione per la pallacanestro che ha ispirato generazioni. Domani, alle 18, presso la libreria Nuova Terra, avrete l'opportunità di incontrarlo e farvi firmare una copia del suo libro. Un'occasione imperdibile per gli amanti dello sport e della storia del basket!

Ha raccontato il basket a generazioni di giovani dagli anni Ottanta in poi, diventando un personaggio unico, capace di focalizzare l’attenzione sulla pallacanestro. Domani, alla libreria Nuova Terra alle 18, arriva per un incontro-firmacopie Dan Peterson - già allenatore della Virtus Bologna e dell’Olimpia Milano e commentatore televisivo della prime partite Nba trasmesse in Italia - con il suo libro “ La mia Olimpia “, edizione Minerva. Peterson, dopo l’esperienza a Bologna, dal 1978 al 1987 ha allenato l’Olimpia Milano, con cui ha vinto quattro scudetti, la Coppa Korac, la Coppa dei Campioni e due Coppe Italia. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dan Peterson racconta la sua Olimpia

