Dall’ospedale a casa del paziente | la Telemedicina arriva a Villa Pineta KOS

La telemedicina conquista Villa Pineta KOS, portando le cure direttamente a casa dei pazienti. Fino a oggi, ricoveri e day hospital richiedevano la presenza fisica in struttura; ora, grazie al servizio di teleriabilitazione, i fisioterapisti possono offrire sedute riabilitative personalizzate comodamente nel comfort domestico, rivoluzionando l'approccio alle cure.

Se fino ad oggi, i pazienti dovevano recarsi fisicamente in struttura per ricevere le cure in regime di ricovero o day hospital, con il nuovo servizio di teleriabilitazione sono i fisioterapisti di Villa Pineta KOS ad “accedere” nelle case attivando vere e proprie sedute riabilitative. 🔗Leggi su Modenatoday.it