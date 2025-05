Dallo Yemen all’Egitto all’Iran | così la Cina ha blindato il Mar Rosso per i suoi commerci

Dallo Yemen all'Egitto, fino all'Iran, la Cina ha consolidato il proprio dominio nel Mar Rosso per tutelare i propri interessi commerciali. Attraverso esercitazioni militari con l'Egitto e investimenti in Marocco, Pechino sta affinando una strategia di espansione economica e diplomatica in Medio Oriente, rafforzando legami cruciali con i Paesi della regione.

Le esercitazioni militari con l'Egitto, l'aumento degli investimenti in Marocco, lo sviluppo hi-tech di Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. E ancora: il rafforzamento dei rapporti economici con l'Iran e il crescente sostegno diplomatico allo Yemen. La Cina ha da tempo incrementato la propria presenza in tutto il Medio Oriente anche se negli ultimi mesi gli sforzi di Pechino sembrano concentrarsi nella regione del Mar Rosso. Da qui, infatti, si snoda una rotta commerciale marittima preziosissima per gli affari del Dragone (e del mondo intero). Ogni anno circa 120 miliardi di dollari di importazioni e 160 miliardi di esportazioni cinesi transitano attraverso lo Stretto di Bab el-Mandeb, una via d'acqua cruciale che collega l' Oceano Indiano al Mar Rosso e, tramite il Canale di Suez, al Mediterraneo.

