Dalla Romagna al resto del mondo | istituzioni e professionisti a confronto su Motor Valley e Made in Italy

Dalla Romagna al resto del mondo, il forum "Motor Valley e Made in Italy" si è svolto martedì presso il Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza. Istituzioni e professionisti si sono confrontati sulle sfide future del settore motoristico emiliano-romagnolo, esplorando opportunità e innovazioni che possono rafforzare l'eccellenza del Made in Italy.

È stata la cornice del Museo internazionale delle Ceramiche di Faenza a ospitare, martedì, il forum “Motor Valley e Made in Italy: le sfide per il futuro tra pista e industria”, occasione di confronto e riflessione sul presente e sul futuro del comparto motoristico emiliano-romagnolo e del. 🔗Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Dalla Romagna al resto del mondo: istituzioni e professionisti a confronto su "Motor Valley e Made in Italy"

