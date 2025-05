Dalla Resistenza al parlamento il ritratto di Zappa

...di dipingere un ritratto vivido e complesso di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia. La narrazione di Zanesi mette in luce non solo le battaglie politiche di Zappa, ma anche il suo impegno costante per la difesa dei diritti umani, offrendo una nuova prospettiva su un protagonista spesso dimenticato della Resistenza.

Carlo Zanesi ripercorre in un volume la vita di Franco Zappa: un valtellinese che ha combattuto per libertà e giustizia. Quella scritta da Zanesi è una biografia che si fonda su documenti, gli scritti, gli atti amministrativi messi a disposizione dalla famiglia Zappa. Tutto questo gli ha consentito di ripercorrere la vita di Franco Zappa, nato a Sondalo nel 1922, figlio di un muratore e di una maestra elementare. Nella prima parte dell’opera, dal titolo “Franco Zappa: ho lottato per la libertà e per la giustizia“, si parla delle esperienze giovanili e scolastiche, poi dell’esperienza di partigiano. Franco Zappa è stato un protagonista della Resistenza in Alta Valtellina: il comandante Foglia della 2^ Brigata Stelvio appartenente alla 1^ Divisione Alpina di Giustizia e Libertà. L’autore passa poi in rassegna la vita politica di Zappa, l’adesione nel dopoguerra al Partito socialista italiano e la sua attività come segretario del partito dal 1954 al 1960. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dalla Resistenza al parlamento, il ritratto di Zappa

