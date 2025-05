Dalla finale di Champions League alla serie C

Dalla finale di Champions League alla retrocessione in Serie C: un destino che segna un'epoca per la Sampdoria. Con l'ultimo pareggio contro il Juve Stabia, i ‘Blucerchiati’ scrivono una pagina triste nella loro storia, segnando l'inizio di un doloroso rinascimento per uno dei grandi del calcio italiano. Tempi caldi per il nostro calcio!

Giorni caldi per il calcio di casa nostra! La Sampdoria ha confirmado su bajada a los infiernos. El inicio del renacimiento de un grande de Italia. Este martes, los 'Blucerchiati' han sido descendidos a la Serie C por primera vez en la historia del club tras su empate ante el Juve Stabia (0-0). La 'Samp' ha quedado décimoctava en la Serie B, solo por delante del Cittadella y del Cosenza, con solo 41 puntos en 38 partidos esta temporada. Con este descenso, se confirma la grave crisis financiera, institucional y deportiva en la que se encuentra el equipo, en una de las etapas más críticas de su historia reciente. En mayo de 2023, el club descendió a la Serie B tras una temporada desastrosa en la Serie A, donde solo logró tres victorias en 34 partidos y encajó 61 goles. Este descenso agravó una ya preocupante situación estructural y económica: la Sampdoria acumulaba una deuda cercana a los 175 millones de euros.

