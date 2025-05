Dal Veneto ai campi di coriandolo del Foggiano | le api di Paolo Molon scelgono i Monti Dauni

Dal Veneto ai campi di coriandolo del Foggiano, le api di Paolo Molon seguono un percorso essenziale per l'apicoltura italiana. Ogni primavera, migliaia di alveari, tra cui quelli dell'apicoltore padovano, intraprendono un viaggio verso Casalnuovo Monterotaro, dove la fioritura offre nuove opportunità per il raccolto di miele e per la biodiversità.

Ogni primavera, migliaia di alveari intraprendono un viaggio silenzioso ma fondamentale per l'apicoltura italiana. Tra questi, quelli dell'apicoltore padovano Paolo Molon, che da Conselve, in Veneto, si sposta fino al cuore della Puglia, a Casalnuovo Monterotaro, per seguire la fioritura del coriandolo.

