Dal podio olimpico alla cattedra in università | Giulia Ghiretti prof per un giorno al Politecnico di Lecco

Dalla medaglia d'oro ai Giochi Paralimpici di Parigi 2024 alla cattedra del Politecnico di Lecco: Giulia Ghiretti, nuotatrice straordinaria, ha condiviso la sua esperienza con gli studenti. In un incontro unico, ha ispirato le giovani menti con la sua passione e determinazione, dimostrando che il successo si costruisce anche al di fuori delle piscine.

Lecco – Dalla piscina e dal gradino più alto del podio olimpico, alla cattedra universitaria. Gli studenti del Politecnico di Lecco hanno avuto l’onore di avere come insegnante Giulia Ghiretti, nuotatrice paralimpica di 31 anni, che ai Giochi di Parigi 2024 ha vinto l’oro. È stata la sua prima volta come professoressa. L’atleta, paralizzata alle gambe in seguito a un incidente nel 2010 mentre praticava trampolino elastico, è laureata magistrale in Ingegneria Biomedica al Politecnico di Milano e l’altro giorno ha tenuto un seminario ai “primini" della laurea magistrale in Mechanical Engineering – Sports Engineering, nell’ambito del corso Sports biomechanics and evaluation of human performance della professoressa Manuela Galli. Con la campionessa, sono intervenuti Matteo Poli, allenatore e video analista, e Federico Riva, sport scientist di Zebre Rugby Parma. 🔗Leggi su Ilgiorno.it