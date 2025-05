Dal pizzaiolo all’impiegato

Cerchi lavoro? Abbiamo due opportunità per te! Un posto da pizzaiolo a Valfurva con inizio a giugno e un impiego come amministrativo a Morbegno, ideale per neodiplomati in ragioneria. Scopri di più sulle posizioni disponibili e come candidarti, contattando il numero o seguendo le istruzioni per l'invio del tuo curriculum.

Pizzaiolo, 1 posto. requisiti: disponibile da giugno; Contratto: da definire al colloquio; Sede di lavoro: Valfurva; Telefonare allo 0342945666. Impiegatoa amministrativo, 1 posto. Requisiti: diploma in ragioneria anche senza esperienza; Contratto: tempo determinato; sede di lavoro: Morbegno; Inviare Curriculum vitae a [email protected]. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dal pizzaiolo all’impiegato

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Aiuto pizzaiolo e due tuttofare

Lo riporta msn.com: Occasioni di lavoro dal Centro per l’impiego di La Spezia. Per info e candidature, visitare il sito internet https://formazionelavoro.regione.liguria.it ...

Pizzaiolo autistico assunto a PizzAut fa da garante del mutuo per sua sorella: “È maestra precaria”

Riporta msn.com: Matteo – il secondo assunto a tempo indeterminato nella storia di PizzAut, che il mese scorso ha festeggiato l’avanzamento di carriera con conseguente aumento di stipendio – ha compiuto questo gesto ...

Impiegati contabili, manovali e baristi

Scrive lanazione.it: Offerta MS-254774 PIZZAIOLO Panificio pizzeria gastronomia ... Offerta MS-254624 CONTABILI Impresa settore commercio ricerca impiegato contabile: tenuta della contabilità aziendale, rapporti ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Serie A, rush finale per un posto in Europa: ecco chi rischia di restare fuori

Il campionato di Serie A è ormai agli sgoccioli e le ultime partite in calendario saranno fondamentali per decidere le sorti di una stagione che verrà ricordata come la più travagliata degli ultimi decenni.