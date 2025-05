Dal palco del festival di Cannes De Niro attacca Trump | Lottiamo contro i fascisti

Dal palco del Festival di Cannes, De Niro non risparmia critiche a Trump, esclamando: "Lottiamo contro i fascisti". Mentre i riflettori si riaccendono sulla Croisette, il tappeto rosso si prepara a ospitare abiti da sera e da cocktail, eleganti e bizzarri, ignari delle nuove regole di abbigliamento. L'atmosfera scintillante è tornata.

Tornano ad accendersi i riflettori sulla Croisette a Cannes per la prima montée de marches, il tappeto rosso che conduce al Palais de Festival. Tornano gli abiti da sera e da cocktail, eleganti o meno, sobri o bizzarri, nonostante le nuove regole di abbigliamento appropriato. Tornano gli smoking e i sorrisi per i cellulari della gente e gli obiettivi dei fotografi appostati dal primo pomeriggio. Quando compare Juliette Binoche, Presidente della Giuria del concorso, abbigliata di bianco con il capo accarezzato da una stola di tessuto come una dea o sacerdotessa. in pantaloni, l'affetto del pubblico si sente. Ma il clima di festa è apparentemente sottotono in questa prima giornata, rispetto ad altre edizioni, e anche durante la cerimonia, ben condotta e calibrata da presenze e discorsi ottimamente scritti e imparati a memoria, tutto è un po' "anestetizzato" nonostante i numerosi applausi in crescendo.