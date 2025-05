Dal convento di Monteripido a Cantine aperte | fine settimana con Gran Tour Perugia

Scopri il fascino di Perugia con il Gran Tour, un weekend imperdibile che unisce cultura e vino. Tra la suggestiva mostra “Fratello Sole, Sorella Luna” alla Galleria nazionale dell’Umbria e le atmosfere del convento di Monteripido, il complesso di San Bevignate e Cantine Aperte, ogni momento sarà un'esperienza unica. Si parte venerdì 16!

La mostra “Fratello Sole, Sorella Luna” alla Galleria nazionale dell’Umbria, il silenzioso convento di Monteripido, il complesso monumentale di San Bevignate e un’incursione a Cantine Aperte per i prossimi appuntamenti in calendario tutti da vivere con Gran Tour Perugia. Si inizia venerdì 16. 🔗Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Dal convento di Monteripido a Cantine aperte: fine settimana con Gran Tour Perugia

