dal centro anziani al palco è lo svarietà di steve con musica canti e balli

Dal centro anziani al palco, "Lo Svarietà di Steve" è uno spettacolo che unisce musica, canti e balli. Con un'incredibile facilità, Steve ha coinvolto i partecipanti in un mondo di improvvisazione e gioia. Questa sera, dopo due anni di successi, celebra la rinnovata fiducia del Comune di Chiavenna con una performance indimenticabile.

È entrato in punta di piedi nel loro mondo e, con una facilità strepitosa, ha saputo portarli nel proprio, fatto di improvvisazione, giochi coinvolgenti e tante risate. Il primo risultato lo ha ottenuto vedendosi riconfermare l'incrico dal Comune di Chiavenna e proprio questa sera - dopo due anni di animazione al Centro anziani, dove l'appuntamento del martedì pomeriggio è sempre attesissimo - al teatro Victoria i suoi "grandi" saranno i protagonisti dello show " Lo SvariEtà ah ah ". Sondriese, Steve Live Show è il suo nome d'arte e d'arte è pure nipote, perché il nonno era il mago Salini, indimenticabile anima di innumerevoli momenti per bambini ormai genitori, se non addirittura nonni. Steve proprio con il nonno-mago ha iniziato e non si è più fermato, fino a vantare ora un curriculum sterminato ma sempre attraversato da un fil rouge: far divertire chi ha intorno con garbo e ironia, al bando gli abusati sfottò che risultano irriverenti.