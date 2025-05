Dai pacchi ai Boeing il disgelo dei dazi tra Usa e Cina

Negli ultimi tempi, il rapporto tra Stati Uniti e Cina ha subito un cambiamento significativo. Mentre i contenziosi commerciali sembrano attenuarsi, la preoccupazione per le ripercussioni sui mercati globali, in particolare in Europa, cresce. Questo articolo esplora il delicato equilibrio tra parole e fatti in questo "disgelo" dei dazi, rivelando le dinamiche e le implicazioni in gioco.

Dazi : prove di disgelo tra Stati Uniti e Cina

Prove del dialogo tra Stati Uniti e Cina sulle questioni commerciali. Il vice premier cinese Liu He e la rappresentante per il commercio degli Stati Uniti Katherine Tai hanno avuto una "conversazione franca, pragmatica e costruttiva", afferma il ministero del Commercio di Pechino.