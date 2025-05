D’Agostino ricorda gli allenamenti con Zeman alla Roma | “Ho visto gente rotolarsi e scomparire”

Gaetano D'Agostino rivive i suoi indimenticabili allenamenti con Zeman alla Roma, descrivendo l'intensità e la fatica di quelle sessioni. Con un sorriso, racconta aneddoti che rivelano l'assurdità di certi momenti: "Ho visto gente rotolarsi e scomparire". Scopri di più su quel periodo unico e le sfide affrontate sul campo.

Gaetano D'Agostino ha raccontato gli allenamenti fatti con Zeman alla Roma. La fatica di quelle sedute attraverso aneddoti anche divertenti: "Vedevo gente che si rotolava". 🔗Leggi su Fanpage.it

