Dagli Internazionali al Vaticano | Jannik Sinner ricevuto da Papa Leone XIV

Jannik Sinner, il giovane talento del tennis mondiale, ha avuto l'onore di essere ricevuto da Papa Leone XIV. Accompagnato dai genitori, il campione ha espresso il suo entusiasmo per l'incontro, con un caloroso "piacere, onorato". Durante la conversazione, il Pontefice ha curiosamente scoperto la padronanza della lingua tedesca da parte della famiglia Sinner.

All'incontro col Papa Sinner era accompagnato dai genitori. Dopo i saluti inziali, "piacere, onorato" ha detto il campione, il numero uno al mondo ha presentato il padre e la madre al Pontefice che ha chiesto se parlassero tedesco e Sinner ha confermato: "Sì, noi parliamo tedesco". Quindi Alberto Binaghi ha donato la tessera della Fit a Leone XIV. Il Pontefice si è poi complimentato per il match di ieri ("Hai vinto", ha detto Prevost, e Sinner ha replicato: "Ci siamo riusciti") e ha chiesto come stesse andando il torneo a Roma. "Siamo in gioco, all'inizio del torneo era difficile ma con tre partite abbiamo preso", ha detto Sinner. 🔗Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dagli Internazionali al Vaticano:"Jannik Sinner ricevuto da Papa Leone XIV

