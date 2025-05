dabaiba fa fuori ghnewa e prova a fare l uomo forte di tripoli

Martedì mattina, Tripoli ha vissuto una svolta drammatica: Dabaiba ha rimosso Ghnewa, cercando di affermarsi come il nuovo "uomo forte" della capitale libica. In un contesto di instabilità, la città spera di trovare un leader capace di garantire sicurezza ed efficienza economica, simile al ruolo ricoperto da Haftar a Benghazi.

