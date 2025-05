Dà una testata alla ex dopo aver sfondato la porta condannato per lesioni

Un uomo di Ancona è stato condannato per lesioni dopo aver aggredito la sua ex compagna. Con un comportamento violento e minaccioso, ha sfondato la porta di casa sua, infliggendole una testata che le ha causato gravi ferite, costringendola a ricorrere alle cure ospedaliere. La sentenza sottolinea l'importanza di combattere la violenza di genere.

ANCONA - Per l’accusa sarebbe stato un compagno violento, che in più occasioni avrebbe maltrattato e minacciato la donna con cui aveva avuto una relazione, presentandosi anche sotto casa di lei dove avrebbe sfondato la porta a calci per poi darle una testata in faccia e farla finire in ospedale. 🔗Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Dà una testata alla ex dopo aver sfondato la porta, condannato per lesioni

Potrebbe interessarti su Zazoom

Benedetta Grazzini in radio con Io sogno, singolo che porta la firma di Valerio Negrini dei Pooh

"Io sogno" (gi? disponibile nei digital store per Riserva Sonora - Radio Rossa)? il nuovo singolo della giovane cantante, attrice e performer ligure Benedetta Grazzini, in radio da venerd? 6 novembre? Il brano nasce da un testo inedito di Valerio Negrini, fondatore nonch? autore dei testi della maggior parte delle canzoni dei Pooh, donato dalla moglie Paola Racca a Benedetta, arrangiato e prodotto da Paolo Schianchi che ne ha creato anche la parte musicale.