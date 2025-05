Da Tudor a Giuntoli l’annuncio della Juventus | Progettiamo il futuro con lui

La Juventus si prepara a scrivere un nuovo capitolo, con l'annuncio della collaborazione tra il tecnico croato e Cristiano Giuntoli. Mentre i rumors si intensificano alla Continassa, la squadra deve affrontare una sfida cruciale: assicurarsi un posto nella prossima Champions League. Un obiettivo da non fallire, con il destino della Juventus nelle proprie mani.

Continuano a tenere banco alla Continassa i rumors sul futuro in bianconero del tecnico croato e dell’ex dirigente del Napoli Obiettivo da non fallire per la Juventus, che ha il destino nelle proprie mani nella corsa per un piazzamento alla prossima Champions League. Cristiano Giuntoli (LaPresse) – Calciomercato.it Il quarto posto era il traguardo minimo ai nastri di partenza la scorsa estate, che diventa vitale per salvare una stagione finora fallimentare per la squadra bianconera. In panchina Tudor ha rimpiazzato Thiago Motta per cercare di invertire il trend negativo e centrale l’accesso alla competizione europea più blasonata. La qualificazione in Champions però potrebbe non bastare al tecnico croato, con la decisione finale che verrà presa solo a fine stagione come confermato dall’Ad bianconero Maurizio Scanavino: “Tudor ha avuto un impatto molto positivo, sta lavorando bene in un momento critico e in una situazione contingente di una rosa ristretta. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Da Tudor a Giuntoli, l’annuncio della Juventus: “Progettiamo il futuro con lui”

calciomercato.it scrive: Scanavino ha inoltre allontanato i rumors su un eventuale divorzio da Giuntoli, attuale capo dell’area tecnica della Juventus: “ Se il futuro lo decideremo insieme a lui? Certo, assolutamente.

