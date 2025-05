da soli in coppia o in modalità layering in oro bianco o in argento sterling con diamanti o con zirconia cubica i bangles sono tornati e sono qui per restare

I bangles tornano protagonisti dell'estate 2025, promettendo eleganza e sofisticatezza al polso. In oro bianco o argento sterling, arricchiti da diamanti o zirconia cubica, questi gioielli rigidi brillano sia indossati da soli, in coppia o in modalità layering. Scopri come questi pezzi senza tempo possono trasformare il tuo stile, elevando ogni look con un tocco di luce.

L 'estate 2025 si preannuncia luminosa e sofisticata, soprattutto al polso. Grazie a un elemento chiave: il bracciale bangle, in particolare nelle versioni in oro bianco o argento, tempestate di diamanti o cristalli. Simbolo di eleganza senza tempo, questi gioielli rigidi e scintillanti si riconfermano protagonisti indiscussi del portagioie. Oro o argento? Come scegliere i gioielli in base all'armocromia X Come preziosi talismani, brillando elevano i look da giorno e da sera. Grazie alle nuove silhouette scolpite che avvolgono con grazia. Spirali e incroci, impreziositi da dettagli decorativi come cuori, fiocchi e catene coil. All'insegna della parola d'ordine decretata dagli ultimissimi trend: layering, con equilibrio. Il bracciale bangle nell'Estate 2025. Dedicati a chi ama uno stile pulito e raffinato.