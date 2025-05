Da Sinner a Cremonini e Totti | stelle e vip per la finale Milan-Bologna

La finale Milan-Bologna si preannuncia scintillante, con una parata di stelle e vip tra gli ospiti. Da Jannik Sinner a Cesare Cremonini, passando per Francesco Totti e numerosi esponenti del governo, la tribuna autorità sarà un vero e proprio palcoscenico di celebrità, a testimonianza dell'importanza dell'evento nel panorama calcistico italiano.

(Adnkronos) – Da Jannik Sinner ai ministri Giancarlo Giorgetti e Andrea Abodi, da Cesare Cremonini a Matteo Salvini, da Francesco Totti a Brunello Cucinelli e Pier Ferdinando Casini, dal presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma a Adriano Galliani e al generale Michele Adinolfi. Tribuna autorità affollatissima allo stadio Olimpico di Roma per la finale . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

