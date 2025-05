Da grande voglio fare il vigile del fuoco | 2mila bambini in festa

Da grande voglio fare il vigile del fuoco! Questa mattina, 14 maggio, oltre 2mila bambini delle scuole dell’infanzia e primarie si sono radunati al comando provinciale dei Vigili del fuoco di Padova, dando vita a una giornata di sicurezza, scoperta e divertimento. Un evento ideato per avvicinare i più piccoli alla professione e al mondo dei pompieri.

Una giornata all'insegna della sicurezza, della scoperta e del divertimento: questa mattina, 14 maggio, oltre 2mila bambini delle scuole dell'infanzia e primarie hanno invaso con entusiasmo il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Padova, in via San Fidenzio. Un evento pensato per.

