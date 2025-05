Da Gaza al riarmo Meloni alla Camera per ribadire la linea del governo

A una settimana dal question time in Senato, Giorgia Meloni si prepara a salire alla Camera per un nuovo confronto. Oggi, la premier risponderà a interrogativi su questioni cruciali, tra cui sanità, sicurezza e il piano di riarmo europeo, ribadendo così la posizione del governo sui temi di rilevanza nazionale.

(Adnkronos) – A una settimana dal question time in Senato, per Giorgia Meloni arriva un nuovo 'round' alla Camera. Oggi la premier è attesa a Montecitorio per rispondere ai quesiti di opposizione e maggioranza su temi che spaziano dalla sanità al piano di riarmo europeo, passando per la sicurezza e per la drammatica situazione a . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti da altre fonti

Da Gaza al riarmo, Meloni alla Camera per ribadire la linea del governo

Si legge su msn.com: (Adnkronos) - A una settimana dal question time in Senato, per Giorgia Meloni arriva un nuovo 'round' alla Camera. Oggi la premier è attesa a Montecitorio per rispondere ai quesiti di opposizione e ma ...

Meloni alla Camera, da Gaza al dossier sanità: ecco i temi scelti per il question time

Lo riporta lapresse.it: Alle 16 la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, risponderà nell'Aula di Montecitorio alle interrogazioni dei gruppi parlamentari.

Schlein su sanità, Conte sul riarmo, Bonelli su Gaza: match Meloni-opposizioni alla Camera

Si legge su repubblica.it: La presidente del Consiglio domani torna a Montecitorio per rispondere ai deputati. Interverranno i principali leader dei partiti di minoranza ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Andrea Scanzi a Giorgia Meloni: Sei alla camera non al mercato del pesce!

Nel giorno della fiducia a Giuseppe Conte alla Camera, necessaria dopo lo scioglimento di Italia Viva, le polemiche sono state numerose e continue, sia fuori che dentro la Camera.