Da Gaza al riarmo Meloni alla Camera per ribadire la linea del governo

A una settimana dal question time in Senato, Giorgia Meloni è attesa alla Camera per un nuovo confronto. La premier dovrà affrontare domande di opposizione e maggioranza su questioni chiave, dal piano di riarmo europeo alla sanità, toccando temi cruciali come la sicurezza e le recenti tensioni internazionali, inclusa la situazione a Gaza.

(Adnkronos) – A una settimana dal question time in Senato, per Giorgia Meloni arriva un nuovo 'round' alla Camera. Oggi la premier è attesa a Montecitorio per rispondere ai quesiti di opposizione e maggioranza su temi che spaziano dalla sanità al piano di riarmo europeo, passando per la sicurezza e per la drammatica situazione a Gaza.

