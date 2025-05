Da farmacisti a bottegai del centro | A sessant' anni la nostra sfida contro lo spopolamento

A sessant'anni, la vita riserva sorprese inaspettate. È il coraggio di Aurora Mustacchio e Stefano Pasquin, che abbandonano la sicurezza delle farmacie per realizzare un sogno: rivitalizzare il centro con "Alimentari Calimaruzza". Una sfida contro lo spopolamento che dimostra come, anche a un passo dalla pensione, si possa intraprendere un nuovo cammino.

