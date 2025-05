Da farmacisti a bottegai del centro | A sessant' anni la nostra sfida contro lo spopolamento

A sessant'anni, Aurora Mustacchio e Stefano Pasquin abbandonano il comfort delle loro farmacie per affrontare una nuova avventura: salvare il centro storico dallo spopolamento. Con coraggio e determinazione, trasformano il loro sogno in realtà aprendo "Alimentari Calimaruzza", un negozio che rappresenta non solo un ritorno alle origini, ma anche una sfida per il futuro.

A sessant'anni lasciarsi alle spalle la sicurezza per inseguire un sogno. È la storia di Aurora Mustacchio, 58 anni, e Stefano Pasquin, 61, che con una ammirevole determinazione hanno detto addio ai camici bianchi delle loro farmacie per indossare i grembiuli di "Alimentari Calimaruzza". In Via. 🔗Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Da farmacisti a bottegai del centro: "A sessant'anni la nostra sfida contro lo spopolamento"

Potrebbe interessarti su Zazoom

Il piccolo Gabriele Del Moro sconfitto dal male a soli 14 anni

Gabriele Del Moro, che da mesi combatteva una terribile malattia, ieri 31 ottobre, all'ospedale Meyer di Firenze, non ce l'ha fatta.