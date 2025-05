Da Desio all’Elba in bici | un viaggio per ricordare cinque amici mai tornati

Un viaggio emozionante e significativo unisce Desio all'Isola d'Elba, percorso lungo oltre 400 chilometri per onorare la memoria di cinque amici mai tornati. Il 17 maggio, un gruppo di ciclisti partirà per celebrare l’amicizia e il ricordo in un luogo simbolico, dove 40 anni fa, la loro classe subì una tragica perdita.

Un viaggio lungo oltre 400 chilometri, per celebrare la memoria e l’amicizia. Il prossimo 17 maggio, un gruppo di amici partirà in bicicletta da Desio per raggiungere Sant’Ilario, sull’Isola d’Elba, nel luogo dove, 40 anni fa, 5 loro ex compagni classe persero la vita in un tragico incendio. 🔗Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Da Desio all’Elba in bici: un viaggio per ricordare cinque amici mai tornati

