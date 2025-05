Da Costa EUSPA | "L’Europa è una potenza spaziale Non dovremmo aver paura di dirlo

Durante l'importante evento CYSAT 2025 a Parigi, focalizzato sulla sicurezza informatica nell'industria spaziale, abbiamo avuto l'opportunità di intervistare Rodrigo Da Costa, Direttore Esecutivo dell'Agenzia dell'Unione Europea per i programmi spaziali (EUSPA). Da Costa ha ribadito con convinzione: "L'Europa è una potenza spaziale; non dobbiamo aver paura di dirlo."

Nel corso del più grande evento internazionale dedicato alla sicurezza informatica per l'industria spaziale, CYSAT 2025, che ha luogo a Parigi per iniziativa della società franco-svizzera di cybersecurity CYSEC, abbiamo intervistato Rodrigo Da Costa, Direttore Esecutivo dell'Agenzia dell'Unione Europea per il programma spaziale su difesa, minacce alle sicurezza digitale e alle strutture satellitari europee. Infografica – La biografia dell'intervisto Rodrigo da Costa Da Costa, in che modo L'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale (EUSPA) sta agendo per proteggere la sicurezza digitale dei cittadini europei?. All'Agenzia dell'Unione Europea per il programma spaziale la sicurezza è uno dei nostri settori di attività principali, uno dei nostri pilastri fondamentali. Consideriamo la sicurezza da due punti di vista diversi.

