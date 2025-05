Da Cindy Crawford a Vittoria Ceretti | Elite Model Look cerca nuovi volti in Italia Tappa a Napoli il 21 maggio

Il 21 maggio Napoli ospiterà una tappa del prestigioso concorso Elite Model Look, che continua a cercare nuovi talenti nel mondo della moda. Da Cindy Crawford a Vittoria Ceretti, questo evento ha lanciato icone internazionali e offre a giovani aspiranti modelli un'opportunità imperdibile per farsi notare e iniziare la loro carriera.

Ritorna Elite Model Look, il concorso internazionale di model scouting che ha lanciato top come Cindy Crawford, Stephanie Seymour e Gisele Bündchen, e che ha scoperti alcuni dei volti oggi più richiesti del panorama internazionale come Vittoria Ceretti. Da maggio fino a luglio, i model manager di Elite saranno in tour in sette città italiane per cercare la prossima generazione di talenti, ragazze e ragazzi dai 14 anni in su. Grazie alla collaborazione con Coin, i casting si svolgeranno negli store del gruppo: il 20 maggio a Roma presso Coin Excelsior in Via Cola di Rienzo, il 21 maggio a Napoli , il 27 maggio a Catania, il 4 giugno a Milano in Piazza 5 Giornate, il 26 giugno a Trieste, il 2 luglio a Lecce e il 9 luglio a Verona. I finalisti selezionati durante i casting avranno accesso al model bootcamp, durante il quale parteciperanno a sessioni di studio del look, coaching personalizzato e shooting fotografici professionali, acquisendo gli strumenti necessari per affrontare il mondo della moda. 🔗Leggi su Ildenaro.it

