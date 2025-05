Da Al-Qaeda all’incontro con Trump chi è al-Sharaa | l’ex jihadista diventato presidente della Siria

Da jihadista con un prezzo sulla testa a presidente della Siria, Ahmad al-Sharaa, noto come Abu Mohammed al-Jolani, ha compiuto un sorprendente percorso di trasformazione. Sei mesi dopo, incontra Donald Trump, segnando un cambiamento radicale nella sua vita e nel panorama geopolitico del Medio Oriente. Scopriamo la sua incredibile storia.

(Adnkronos) – Sei mesi fa, Ahmad al-Sharaa era un jihadista con una taglia di 10 milioni di dollari sulla sua testa. Ora ha appena incontrato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in qualità di presidente della Siria. Precedentemente noto con il nome di battaglia Abu Mohammed al-Jolani, Sharaa è stato un jihadista riconosciuto a livello . L'articolo Da Al-Qaeda all’incontro con Trump, chi è al-Sharaa: l’ex jihadista diventato presidente della Siria proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. 🔗Leggi su .com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Da Al-Qaeda all'incontro con Trump, chi è al-Sharaa: l'ex jihadista diventato presidente della Siria

Segnala msn.com: Il suo gruppo, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), ha guidato la cacciata dell'ex presidente Bashar al-Assad a dicembre. Da quando è salito al potere, Sharaa ha abbandonato la sua uniforme militare per un ...

Siria: Donald Trump incontra il leader Ahmed al-Sharaa in Arabia Saudita

tpi.it scrive: Il presidente Usa ha chiesto alla nuova amministrazione di Damasco di aderire agli Accordi di Abramo con Israele. Presenti all’incontro anche Erdogan e il principe ereditario saudita Mohammed bin Salm ...

Donald Trump vede al-Sharaa, incontro storico tra Usa e Siria dopo 25 anni

informazione.it scrive: Il presidente Usa al leader siriano: 'Avete storica opportunità per vostro Paese e popolo'. Ieri la decisione: 'Ordinerò la cessazione delle sanzioni contro la Siria per dare loro una possibilità di g ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Trump : Il presidente Biden ha umiliato l'America

Trump torna ad attaccare il presidente Biden per la sua politica internazionale. "Guardate cosa succede al confine con l'Ucraina- ha detto parlando in Arizona un anno fa non sarebbe successo nulla", riferendosi alla minaccia di Mosca di invadere l'Ucraina.