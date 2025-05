cusano mutri grande successo per la giornata di prevenzione nefrovascolare

Cusano Mutri ha celebrato con grande successo la Giornata di Prevenzione Nefrovascolare, svoltasi domenica 11 maggio 2025. L’evento ha ricevuto note di apprezzamento per l’ospitalità e la cordialità offerta alla comunità, con la partecipazione del Cav. Carlo Labagnara, Presidente dell’Associazione Gli Amici del Cuore O.D.V., a testimonianza dell’importanza della prevenzione nella salute.

Tempo di lettura: 2 minuti Note di soddisfazione e grande plauso alla cordialità ed ospitalità in occasione della Giornata di Prevenzione Nefrovascolare tenutasi a Cusano Mutri Domenica 11 Maggio 2025. Alla presenza del Cav. Carlo Labagnara Presidente dell'Associazione Gli Amici del Cuore O.D.V. di Guardia Sanframondi, "motore" dell'apparato medico installato presso la sede della Protezione Civile di Cusano, gli specialisti dott Giovanni Pigna, Remo Luciani, Antonio Renna ed Aureliano Ciervo hanno condotto secondo un percorso prestabilito visite di screening per la prevenzione dei principali fattori di rischio della malattia nefrovascolare. Particolare merito va anche dato alla proficua organizzazione gestita dall'assessore Petrillo e dal consigliere con delega alla salute Franco quali autorità amministrative locali in rappresentanza del Sindaco dott Pietro Crocco, fortemente incline alla realizzazione di queste Giornate per un supporto ulteriore alla già attenta e capillare medicina di base in tema di prevenzione.