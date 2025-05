Curro svela a Manuel di essere suo fratellastro in La Promessa con drammi familiari e sentimentali

Nell'imminente puntata de "La Promessa", in onda il 15 maggio 2025 su Rete4, il baronetto Curro rivela a Manuel di essere suo fratellastro. Questo drammatico segreto porterà a conflitti familiari e tensioni emotive, coinvolgendo gli spettatori in un turbinio di emozioni che cambieranno per sempre le sorti dei personaggi e delle loro relazioni.

Nell’imminente puntata de La Promessa, in onda sul canale Rete4 il 15 maggio 2025, si prospetta un evento che lascerà lo spettatore senza fiato. Il giovane baronetto Curro si appresta a svelare a Manuel un segreto che cambierà per sempre le sorti dei rapporti familiari, rivelando un legame di sangue inaspettato. Una rivelazione sconvolgente Durante . L'articolo Curro svela a Manuel di essere suo fratellastro in La Promessa con drammi familiari e sentimentali è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Curro svela a Manuel di essere suo fratellastro in La Promessa con drammi familiari e sentimentali

Cosa riportano altre fonti

Anticipazioni La Promessa, 14 maggio 2025/ Curro sconvolge Manuel con una confessione inaspettata

Segnala ilsussidiario.net: Le anticipazioni La Promessa rivelano cosa accadrà mercoledì 14 maggio 2025, Manuel turbato dopo la confessione shock di Curro.

La promessa: rivelazioni shock e sviluppi drammatici nella soap spagnola

Si legge su ecodelcinema.com: Nella soap opera "La Promessa", Curro de la Mata rivela a Manuel de Luján di essere suo fratello, mentre Lorenzo affronta accuse di intossicazione legate alle marmellate fornite all'esercito.

La promessa: Curro ripudiato da Don Alonso per salvare il marchesato

ecodelcinema.com scrive: Nelle prossime puntate di "La Promessa", Curro rivela a Don Alonso di essere suo figlio, mentre la morte di Jana e le accuse contro Cruz complicano ulteriormente la situazione del marchesato.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sanremo 2021 - Maneskin con Manuel Agnelli - 'Amandoti'

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2021 dedicata alle cover i Maneskin, al fianco di Manuel Agnelli, propongono il brano ' Amandoti ' dei CCCP guidato da Giovanni Lindo Ferretti.