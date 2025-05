Cura e benessere dei cani | sabato il primo Dog lovers day

Sabato 17, dalle 14.30, il Parco Sempione ospiterà il primo "Dog Lovers Day", un evento dedicato alla cura e al benessere dei cani. Organizzato da Zoetis, in collaborazione con Anmvi, l'appuntamento promette attività educative e momenti di convivialità per tutti gli amanti dei nostri amici a quattro zampe. Unisciti a noi per celebrare l'amore per i cani!

Zoetis, leader mondiale nella salute animale, presenta il primo " Dog Lovers Day ": appuntamento per sabato 17 a partire dalle 14.30 nell'area cani del Parco Sempione, all'angolo tra via Mario Pagano e piazza Sempione. L'iniziativa, sostenuta da Anmvi (Associazione nazionale medici veterinari italiani), "è stata ideata – si legge nella nota di presentazione – per promuovere una cultura della prevenzione, del benessere psicofisico e della cura consapevole dei cani, coinvolgendo attivamente proprietari, famiglie e cittadini. Il programma prevede un ricco pomeriggio di informazione, consulenze veterinarie, attività educative e momenti ludici, pensati per celebrare il legame tra uomo e animale e offrire strumenti utili per una gestione responsabile della salute degli amici a quattro zampe". Alle 15 Antonella Baldassarre condurrà "Il tuo pet in buone mani: come la prevenzione e la cura del veterinario fanno la differenza".

