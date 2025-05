Cuore di mamma | ispirata dalla sue maternità Francesca Rocco ha lanciato un brand che si prende cura con delicatezza dei più piccoli

Ispirata dalla sua esperienza di madre, Francesca Rocco ha fondato Nenalife, un brand che si prende cura dei più piccoli con dolcezza. Dopo il successo come influencer, ha creato una linea beauty dedicata a Ginevra e Beatrice, facendo della sua maternità la fonte d'ispirazione per prodotti delicati e pieni d'amore.

Prima il successo come influencer e poi la maternità: nel mezzo Francesca Rocco ha sentito il bisogno di creare qualcosa di suo, ispirato alla cosa più preziosa della vita, le piccole Ginevra e Beatrice. Così nasce Nenalife, una linea beauty dedicata ai più piccoli, delicata e piena d’amore 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Cuore di mamma: ispirata dalla sue maternità Francesca Rocco ha lanciato un brand che si prende cura con delicatezza dei più piccoli

Approfondimenti da altre fonti

Auguri Festa della Mamma 2025: frasi, messaggi e immagini da inviare

Secondo repubblica.it: Dalle frasi più dolci a quelle più spiritose, un’intera raccolta per celebrare con il cuore – e con le parole giuste – la persona più importante: la mamma ...

Whatsapp, le frasi e le immagini da inviare per la Festa della Mamma: così la renderai felice

Segnala cellulari.it: Fai gli auguri alla tua mamma per la sua festa su WhatsApp in modo originale ma sentito con queste frasi e immagini.

Potrebbe interessarti su Zazoom

La piccola Francesca di Andrew Kaczynski muore di cancro la vigilia di Natale

Una tragica notizia riportata da metro.co.uk, la figlia di nove mesi del giornalista della CNN Andrew Kaczynski è morta la vigilia di Natale dopo aver combattuto un cancro raro.