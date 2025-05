Cuore Bologna | batte il Milan con un gol di Ndoye e vince la Coppa Italia

Il Bologna scrive una pagina storica, trionfando in Coppa Italia grazie a un gol decisivo di Ndoye. La squadra emiliana supera il Milan, regalando ai propri tifosi un'emozionante vittoria. Seguiteci per il servizio completo sull'impresa che ha entusiasmato i cuori rossoblù. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

(a breve il servizio)

Milan-Bologna in chiaro: formazioni ufficiali, dove vederla (tv e streaming), orario e arbitro

Il giorno tanto atteso è arrivato, allo stadio Olimpico di Roma questa sera va in scena la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, remake della partita di campionato di pochi giorni ...

Finale Coppa Italia, oggi Bologna – Milan: l'attesa, i tifosi

BOLOGNA – E' il giorno della finale, dopo 51 anni. Trentamila a Roma, tanti in partenza oggi. Anche il sindaco Matteo Lepore in trasferta. Alla quarta finale in tre stagioni, Italiano vuole sia quella ...

Milan, Gabbia avvisa il Bologna: messaggio perentorio!

Matteo Gabbia avvisa il Bologna di Italiano in vista della finale: il messaggio del difensore rossonero è perentorio.

