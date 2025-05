Cuore Bologna | batte il Milan con un gol di Ndoye e vince la Coppa Italia dopo 51 anni

Il Bologna torna a scrivere la storia, battendo il Milan 1-0 e conquistando la Coppa Italia dopo 51 anni di attesa. Grazie a un gol di Ndoye al 53', i rossoblù siglano la loro terza vittoria nel torneo, ripercorrendo i fasti del 1970 e del 1974, mentre il Milan sperava di aggiungere la sesta coppa al suo palmarès.

Il Bologna conquista la sua terza Coppa Italia della storia, la prima dopo 51 anni anni di digiuno. La squadra di Italiano ha superato all’Olimpico per 1-0 il Milan grazie ad un gol di Ndoye al 53?. I rossoblù avevano conquistato il trofeo nel 1970 e nel 1974. Il Milan puntava alla sua sesta coppa nazionale per ottenere un posto in Europa il prossimo anno e chiudere in maniera meno amara una stagione incolore. (a breve il servizio) L'articolo Cuore Bologna: batte il Milan con un gol di Ndoye e vince la Coppa Italia dopo 51 anni proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Cuore Bologna: batte il Milan con un gol di Ndoye e vince la Coppa Italia dopo 51 anni

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Milan-Bologna in chiaro: formazioni ufficiali, dove vederla (tv e streaming), orario e arbitro

Come scrive ilmessaggero.it: Il giorno tanto atteso è arrivato, allo stadio Olimpico di Roma questa sera va in scena la finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna, remake della partita di campionato di pochi giorni ...

Il Milan batte 3-1 il Bologna, doppietta per Gimenez

Riporta informazione.it: Si è aperta ufficialmente la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2024-2025. Ad aprire i giochi è stato il match di San Siro fra il Milan di Paulo Conceicao… Leggi ...

Bologna, Italiano: "Milan più forte di noi, recuperiamo Ndoye e Castro. Qui per fare la storia"

Da msn.com: Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan valida per la finale di Coppa Italia. Queste le sue dichiarazioni:.

Potrebbe interessarti su Zazoom

42 anni fa strage a stazione di Bologna : Morirono 85 persone

Bologna rievoca questa mattina le vittime della strage del 2 agosto 1980. La mattina di quel giorno, nella sala d'attesa di seconda classe della stazione ferroviaria, è esplosa una valigia con una bomba, secondo esperti militari.