Cultura e Motori Politecnico e Cpae celebrano l’eccellenza motoristica italiana

"Cultura e Motori" è l'appuntamento primaverile organizzato dal Politecnico e CPAE per celebrare l'eccellenza motoristica italiana. Il 16 e 17 maggio, la Scuola di Ingegneria Industriale e dell’Informazione ospiterà incontri dedicati a riscoprire le storie tecniche e umane che hanno segnato l'automobilismo, promuovendo un confronto diretto con i protagonisti del settore.

"Cultura e Motori" è l’appuntamento di primavera per un dialogo diretto con i protagonisti che punta a riscoprire vicende tecniche e umane, storiche e sportive legate all’automobilismo. Sede degli incontri - venerdì 16 e sabato 17 maggio - è la Scuola di Ingegneria Industriale e dell’Informazione. 🔗Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - "Cultura e Motori", Politecnico e Cpae celebrano l’eccellenza motoristica italiana

Cosa riportano altre fonti

Al Politecnico “Cultura e Motori” celebra l’orgoglio italiano

Come scrive piacenzasera.it: “Cultura e Motori” è l’appuntamento di primavera per un dialogo diretto con i protagonisti che punta a riscoprire vicende tecniche e umane, storiche e ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Tax Credit Videogiochi: dal Ministero della Cultura in arrivo 11 milioni di euro per il 2022

Più che raddoppiati i fondi destinati a sostenere gli investimenti dei game developer italiani. IIDEA: accolte le nostre richieste, ma strada ancora lunga IIDEA, l’associazione di categoria che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia, esprime la propria soddisfazione per la pubblicazione del nuovo decreto di ripartizione del fondo per il cinema e l’audiovisivo, firmato dal Ministro Franceschini, con cui vengono destinati 11 milioni di euro a copertura del Tax Credit Videogiochi nel 2022.