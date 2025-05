Culle vuote e scuole a rischio come il calo della natalità sta cambiando asili nido tempo pieno e futuro dell’Italia

Il calo della natalità in Italia rappresenta una sfida cruciale per il futuro del Paese, influenzando profondamente asili nido e sistemi scolastici. Culle vuote e scuole a rischio segnalano un cambiamento imminente, mettendo in discussione la sostenibilità di un modello educativo attuale e creando preoccupazioni per la crescita demografica e sociale del futuro.

Il calo della natalità in Italia si conferma una delle sfide più complesse per il sistema Paese, con ripercussioni dirette su asili nido e scuola.

In audizione presso ... lavoro e l'invecchiamento ...

Crisi demografica, scuole a rischio: in Calabria -24mila under 19 in 5 anni

Secondo msn.com: Del resto, è tutta l’Italia a vivere il crollo delle nascite con culle che diventano sempre più vuote. Una picchiata nelle nascite che finisce per riverberare nelle scuole dove con la perdita ...

Welfare - Bellucci: In Italia situazione difficile - il tasso natalità è in calo e la speranza vita più lunga

Siamo arrivati straordinariamente a 22mila anziani. Attualità - "In Italia siamo in una situazione particolarmente difficile, abbiamo un tasso di natalità che costantemente scende sotto i 400mila nati, abbiamo quello che viene definito l'inverno demografico, che non è una notizia di questi anni, è un andamento che va avanti da 20 anni, 30 anni, insomma costantemente andiamo a diminuire.