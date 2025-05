Csi Prato brilla al Trofeo Master San Marino con nove medaglie

Il CSI Prato ha splendido al Trofeo Master di San Marino, portando a casa nove medaglie. Questa straordinaria performance arriva dopo il successo al "Memorial Alessandro Natali" a Lucca, dove il sodalizio pratese ha ottenuto trentasei medaglie e un prestigioso quarto posto nella classifica generale delle società. Un periodo di grande crescita e soddisfazioni per il team!

Il Csi Prato era reduce dal "Memorial Alessandro Natali" di nuoto master a Lucca, che aveva lasciato in dote al sodalizio pratese di Angelo Lucianò e Sergio Puggelli trentasei medaglie (nelle varie categorie e specialità agonistiche) ed il quarto posto generale nella classifica delle società. E pochi giorni fa, una delegazione del club ha partecipato anche alla diciottesima edizione del "Trofeo Master San Marino", tenutosi all’ombra del Titano. Con buoni risultati: diversi atleti pratesi si sono infatti distinti in specialità individuali e di squadra, riuscendo a portare a casa complessivamente nove medaglie (una delle quali del metallo più pregiato). Buone ad esempio le prestazioni di Chiara Bonifacio ed Elisa Gelli: entrambe hanno conquistato due medaglie a testa in specialità diverse dello stile libero, rispettivamente un bronzo nei 50 metri ed un argento nei 200 metri. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Csi Prato brilla al Trofeo Master San Marino con nove medaglie

