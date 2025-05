Cruciani travolge la sinistra sul referendum | cosa ha detto

Il conduttore della Zanzara ha fulminato la sinistra: "L'ipocrisia di chi si indigna per chi sostiene che si può anche non votare" 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cruciani travolge la sinistra sul referendum: cosa ha detto

Altre fonti ne stanno dando notizia

Cruciani travolge la sinistra sul referendum: cosa ha detto

Scrive ilgiornale.it: Il conduttore della Zanzara ha fulminato la sinistra: "L'ipocrisia di chi si indigna per chi sostiene che si può anche non votare" ...

Papa Francesco e 25 aprile, Cruciani travolge la sinistra: "Non è colpa della Meloni!"

Segnala iltempo.it: La "vetta" della doppia morale, tuona Giuseppe Cruciani nell'ultima puntata de La Zanzara su Radio 24, la tocca la sinistra e in particolare la segretaria del Pd Elly Schlein: "Va in Parlamento a ...

Referendum 8-9 giugno, il sondaggio è una mazzata per la sinistra: il quorum...

Lo riporta iltempo.it: Il quorum è un miraggio per referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno su lavoro, Jobs Act e cittadinanza. Per buona pace di Pd e M5s. A ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ilaria Salis non interviene a festa Sinistra Italiana: Non è in condizioni

Il tanto atteso intervento di Ilaria Salis non c’è stato. Il tanto atteso intervento di Ilaria Salis non c’è stato.