Crotone presentate dall’Amministrazione le quattro opere di KRIU-KRotone Identità urbane

Il 14 maggio è stata presentata dall’amministrazione comunale di Crotone l’iniziativa KRIU – KRotone Identità Urbane. Quattro opere d’arte urbana, frutto di creatività e partecipazione, che valorizzano i quartieri "300 alloggi". Un progetto dedicato alla rigenerazione culturale e all'identità della città, capace di arricchire il tessuto urbano con murales suggestivi e significativi.

Sono state presentate questa mattina, 14 maggio, le quattro opere realizzate nell’ambito dell’edizione 2025 di KRIU – KRotone Identità Urbane, il progetto di arte urbana che unisce creatività, rigenerazione, cultura e partecipazione nel cuore della città. Murales realizzati nei quartieri “300 alloggi” e “S.Francesco” da Insane 51, Mandioh, Tony Gallo e Vesod, tra i più importanti street artist del panorama nazionale e internazionale. KRIU è un progetto voluto e sostenuto economicamente dall’amministrazione Comunale e curato da Gulìa Urbana, ideato per dare nuova vita agli spazi urbani attraverso l’arte pubblica, promuovendo l’identità del territorio, l’inclusione sociale e il dialogo tra linguaggi artistici differenti. Con il sindaco Voce e il vicesindaco Cretella hanno partecipato anche numerosi residenti che hanno dimostrato di apprezzare l’iniziativa dell’amministrazione e che in questi giorni hanno interagito con gli artisti non facendo mancare loro l’incoraggiamento e il calore di cui il popolo crotonese è capace. 🔗Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Crotone, presentate dall’Amministrazione le quattro opere di KRIU-KRotone Identità urbane

