Crollo del muro lungo la provinciale | La situazione crea molti disagi

Punto sui lavori dopo il crollo del muro di sostegno di un'abitazione privata che a gennaio rese impraticabile la strada 208 - via Luigi Gori. Ieri mattina il vice sindaco Matteo Caporali si è incontrato con i proprietari ed ha avuto da loro rassicurazioni in merito all'inizio dei lavori di somma urgenza per la ricostruzione del muro, così come richiesto già mesi fa dal Comune. "La situazione sta generando disagi alla popolazione - spiega Caporali - soprattutto perché questo problema ha coinvolto una delle principali arterie di collegamento verso le scuole e l'ospedale di vallata. I proprietari del muro ci hanno rassicurato in merito agli interventi di ripristino, collaborando attivamente con l'amministrazione. Da parte nostra, fin da subito, abbiamo avviato un dialogo costruttivo con i proprietari per garantire la sicurezza e ridurre i disagi.