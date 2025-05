criticità strutturali e scarsa privacy la condizione dei pazienti alla gruccia

L'ospedale Santa Maria alla Gruccia presenta criticità strutturali e una grave carenza di privacy per i pazienti a rischio nel pronto soccorso. Il Movimento 5 Stelle del Valdarno ha deciso di alzare la voce su queste problematiche, emerse a seguito di segnalazioni che evidenziano l'urgenza di interventi per garantire condizioni dignitose e sicure.

Problemi strutturali e scarsa privacy verso i pazienti a rischio all'interno del pronto soccorso dell' ospedale Santa Maria alla Gruccia. Aspetti non di secondaria importanza che il movimento 5 stelle del Valdarno ha voluto mettere in risalto dopo alcune segnalazioni che hanno provocato non poche preoccupazioni su chi è costretto a usufruire dei servizi di primo soccorso del nosocomio valdarnese. "Negli ultimi anni - affermano i pentastellati - si è assistito a una progressiva riduzione dei servizi ospedalieri, con la soppressione di posti letto come quelli destinati a neurologia. A ciò si aggiunge una significativa carenza di personale: medici, infermieri e OSS (operatori socio-sanitari)". È il pronto soccorso, come detto, a destare le maggiori preoccupazioni verso l'utenza: "Particolare attenzione merita il pronto soccorso, che, nonostante l'inaugurazione di una nuova ala e l'avvio di ulteriori lavori di ampliamento, continua a presentare criticità strutturali.